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Демократ осудил Байдена за ракетный обстрел Йемена

Конгрессмен-демократ заявил, что Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен

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Kevin Lamarque/Reuters

Конгрессмен, член палаты представителей США от Демократической партии Ро Кханна заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил закон, приказав атаковать Йемен без согласия конгресса. Об этом он пишет в социальных сетях.

«Президент обязан сначала заручиться согласием конгресса, прежде чем нанести удар по хуситам в Йемене и вовлечь нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции США. Я буду отстаивать это вне зависимости от того, находится ли демократ или республиканец в Белом доме», — пишет Кханна.

До этого президент США Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты и Великобритания нанесли удары по позициям йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

Он назвал эти удары «прямым ответом» на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, во время которых впервые в истории были использованы противокорабельные баллистические ракеты.

Ранее Соединенные Штаты и Британия нанесли удары по позициям хуситов в Йемене.

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