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В США заявили, что конфликт на Украине завершится декларацией нейтралитета Киева

Экс-советник Карден заявил, что произойдет декларация нейтралитета Киева

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Efrem Lukatsky/AP

Бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден считает, что украинский кризис может быть решен путем декларации нейтралитета Киева. Он отмечает, что Россия не примет ничего меньше гарантии непредоставления Украине членства в НАТО, пишет ТАСС.

Карден полагает, что переговоры по урегулированию кризиса пока не близки, так как США отвлечены на конфликт между Израилем и Палестиной. Политолог также поддерживает идею нейтралитета Украины, высказанную Анатолем Ливеном, руководителем евразийской программы в Институте Куинси.

Ливен предлагает ограничения на типы и объемы вооружений, которыми Украина может обладать, если она стремится стать процветающей страной с жизнеспособным путем к либеральному госуправлению и членством в Европейском союзе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил категорически против прекращения огня и мирных переговоров с Россией. Украинский президент выразил уверенность, что Москва воспользуется ситуацией, чтобы восстановить силы, а затем, спустя два-три года, «может переехать» украинцев. В Кремле тем временем заявили о полном отсутствии прогресса по переговорам, а тайную встречу по «формуле мира» в Саудовской Аравии сочли странной и несерьезной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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