Путин раскрыл ключевую цель работы прокуратуры

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что одним из главных направлений работы прокуратуры является защита интересов России в сфере обороны и безопасности, а также помощь в достижении целей специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Он выделил контроль за соблюдением выплат и льгот для участников специальной военной операции как один из приоритетов работы прокуратуры в этом году.

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. В своем поздравлении Пути отметил, что работа прокуроров всегда заметна и за каждым их решением стоят восстановленные права и вера людей в закон и справедливость.

«И в этом году наши граждане ждут от вас столь же активной и наступательной работы. По-прежнему среди приоритетных задач - выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей», - сказал Путин, обращаясь к работникам прокуратуры.

Глава российского годусртва также подчеркнул важность обеспечения интересов страны в сфере обороны и безопасности, а также помощь в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении задания гособоронзаказа.

Путин также потребовал обеспечить законность президентских выборов в России. По его словам, общество и государство высоко ценят работу прокуроров, а также надеются, что они будут и дальше достойно, принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу.

Путин также пожелал руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.