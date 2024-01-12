Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл ключевую цель работы прокуратуры

Путин: ключевое в работе прокуратуры — интересы обороны, достижение целей СВО

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что одним из главных направлений работы прокуратуры является защита интересов России в сфере обороны и безопасности, а также помощь в достижении целей специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

Он выделил контроль за соблюдением выплат и льгот для участников специальной военной операции как один из приоритетов работы прокуратуры в этом году.

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. В своем поздравлении Пути отметил, что работа прокуроров всегда заметна и за каждым их решением стоят восстановленные права и вера людей в закон и справедливость.

«И в этом году наши граждане ждут от вас столь же активной и наступательной работы. По-прежнему среди приоритетных задач - выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей», - сказал Путин, обращаясь к работникам прокуратуры.

Глава российского годусртва также подчеркнул важность обеспечения интересов страны в сфере обороны и безопасности, а также помощь в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении задания гособоронзаказа.

Путин также потребовал обеспечить законность президентских выборов в России. По его словам, общество и государство высоко ценят работу прокуроров, а также надеются, что они будут и дальше достойно, принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу.

Путин также пожелал руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами