Трамп произнес заключительное слово в суде

Бывший президент США Дональд Трамп выступил с заключительным словом на заседании по делу о мошенничестве, несмотря на запрет судьи. Об этом сообщает телеканал CNN.

«То, что здесь произошло, это мошенничество по отношению ко мне», — заявил экс-президент.

По информации телеканала, политик вещал из-за стола защиты около пяти минут, прежде чем судья прервал его речь. Трамп апеллировал к собственной невиновности и утверждал, что его «преследовал кто-то, баллотирующийся на должность и вмешивающийся в выборы», а также требовал компенсации. Как считает бывший американский лидер, уголовные дела против него стали примером «политической охоты на ведьм».

«Факты в том, что финансовая отчетность идеальна, против нас нет свидетелей», — резюмировал он.

Перед этим стало известно, что Трамп рассчитывает выступить с заключительным словом на заседании по делу о мошенничестве, несмотря на запрет.

Ранее судья по делу Трампа получил угрозу о заложенной в его доме бомбе.