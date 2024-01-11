Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач утверждает, что офис Владимира Зеленского активно участвовал в публикации и распространении записей телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью журналистке Симоне Манжанте, которое опубликовано на ее странице в соцсети Х.

«Я могу подтвердить, что офис Зеленского участвовал в распространении и помощи по организации освещения пленок «Порошенко-Байдена», — Деркач.

По его словам, руководство СБУ и других силовых структур по указанию офиса Зеленского активно занималось расследованием злоупотреблениями Порошенко и международной коррупции на Украине. Но затем продолжение этого расследования стало невыгодным Киеву, так как могло поставить под угрозу получение дополнительной помощи от США.

Ранее Зеленский призвал Верховную раду лишить мандатов оппозиционных депутатов от запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.