Трамп намерен выступить с заключительным словом в суде

Бывший президент США Дональд Трамп рассчитывает выступить с заключительным словом на заседании по делу о мошенничестве, несмотря на запрет судьи. Об этом сообщает CNN.

«Это вмешательство. Это политическое вмешательство. Нельзя позволять такому происходить. Я надеюсь выступить», — заявил Трамп по прибытии на заседание.

11 января стало известно, что американский судья Артур Энгорон, которому предстоит провести слушания по делу бывшего президента страны Дональда Трампа, стал целью телефонных хулиганов.

10 января сообщалось, что судья Артур Энгорон не разрешил Дональду Трампу выступить на судебном заседании по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Более того, он потребовал от экс-президента США соблюдать ряд правил — отказаться от предвыборных речей в ходе слушаний и не подвергать сомнению эффективность американской судебной системы.

Ранее Дональд Трамп назвал «бедламом» нахождение у власти Джо Байдена.