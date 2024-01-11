Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посольство РФ в Риге раскритиковало передачу «Дома Москвы» в госсобственность

Посольство РФ в Риге назвало передачу «Дома Москвы» в госсобственность грабежом

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Посольство России в Латвии заявило, что передача «Дома Москвы» в Риге в госсобственность является произволом и государственным грабежом. Об этом дипучреждение заявило в своем Telegram-канале.

«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что данный шаг грубо попирает фундаментальные принципы международного права.

11 января стало известно, что сейм Латвии утвердил передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства, теперь здание по закону страны больше не принадлежит России. При голосовании документ поддержали 70 депутатов, еще девять воздержались, а 11 парламентариев проголосовали против такого решения. В пресс-службе парламента отметили, что принятый закон направлен на обеспечение и своевременное предотвращение угроз безопасности Латвии.

Ранее вице-мэр Вильнюса призвал снести «Дом Москвы».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами