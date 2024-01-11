Посольство РФ в Риге раскритиковало передачу «Дома Москвы» в госсобственность

Посольство России в Латвии заявило, что передача «Дома Москвы» в Риге в госсобственность является произволом и государственным грабежом. Об этом дипучреждение заявило в своем Telegram-канале.

«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что данный шаг грубо попирает фундаментальные принципы международного права.

11 января стало известно, что сейм Латвии утвердил передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства, теперь здание по закону страны больше не принадлежит России. При голосовании документ поддержали 70 депутатов, еще девять воздержались, а 11 парламентариев проголосовали против такого решения. В пресс-службе парламента отметили, что принятый закон направлен на обеспечение и своевременное предотвращение угроз безопасности Латвии.

Ранее вице-мэр Вильнюса призвал снести «Дом Москвы».