Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новый законопроект Украины по мобилизации назвали антиконституционным

Экс-депутат Рады Олейник: украинцы не обязаны умирать за Зеленского и США

close
100%
Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник раскритиковал украинский правительственный законопроект по новым правилам мобилизации, который парламент республики вернул кабмину для доработки. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что проект нарушает конституцию Украины, в частности право распоряжаться имуществом и деньгами или право на свободное передвижение в стране.

«Документ содержит очень опасные нормы, к примеру, лишение заграничного паспорта в случае уклонения от призыва. Если пребывание украинцев в России и Белоруссии возможно по внутреннему паспорту, то в Европе только по заграничному биометрическому. То есть если они документ аннулируют и передают базу в ЕС, то это может привести к депортациям украинцев из европейских стран», — пояснил политик.

Он добавил, что украинцы не обязаны гибнуть за руководство страны во главе с Владимиром Зеленским. Олейник подчеркнул, что в подобной ситуации лучше сесть в тюрьму, чем отправиться на фронт.

«Украинцам не надо умирать за Зеленского и США. Есть выбор идти на фронт и погибнуть или уклоняться и прятаться, а если не получается, то лучше приговор «уклонение». Придет Россия и освободит всех, в том числе политзаключенных и обвиненных в пособничестве Москве. Надо спасать свою жизнь», — заключил политик.

Правительственный проект по мобилизации внесли в Раду в конце декабря прошлого года. Инициативой предлагается, в частности, ввести ряд серьезных ограничений за отказ явиться в военкомат, а также снизить с 27 до 25 лет возраст призывников, попадающих под мобилизацию. Повестки, по законопроекту, теперь смогут присылать в электронном виде, а инвалидность частично перестанет быть причиной для отсрочки от службы.

Кроме того, отказ прийти в военкомат приведет к блокировке счетов, запрету на распоряжение имуществом и выезд за рубеж, ограничениям на управление своим автомобилем, невозможности взять кредит или заем и остановке оказания государственных услуг или выделения льгот. Параллельно с этим предлагаются меры по введению дополнительной ответственности за нарушение воинского учета и мобилизации, усиление контроля за призывниками на уровне местных властей и военкоматов, а также отказ от срочной службы в пользу массовой военной подготовки.

Подробнее о текущей ситуации вокруг законопроекта, в том числе спорах в украинском парламенте, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского призвали как можно скорее принять законопроект о мобилизации.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами