Новый законопроект Украины по мобилизации назвали антиконституционным

Бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник раскритиковал украинский правительственный законопроект по новым правилам мобилизации, который парламент республики вернул кабмину для доработки. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что проект нарушает конституцию Украины, в частности право распоряжаться имуществом и деньгами или право на свободное передвижение в стране.

«Документ содержит очень опасные нормы, к примеру, лишение заграничного паспорта в случае уклонения от призыва. Если пребывание украинцев в России и Белоруссии возможно по внутреннему паспорту, то в Европе только по заграничному биометрическому. То есть если они документ аннулируют и передают базу в ЕС, то это может привести к депортациям украинцев из европейских стран», — пояснил политик.

Он добавил, что украинцы не обязаны гибнуть за руководство страны во главе с Владимиром Зеленским. Олейник подчеркнул, что в подобной ситуации лучше сесть в тюрьму, чем отправиться на фронт.

«Украинцам не надо умирать за Зеленского и США. Есть выбор идти на фронт и погибнуть или уклоняться и прятаться, а если не получается, то лучше приговор «уклонение». Придет Россия и освободит всех, в том числе политзаключенных и обвиненных в пособничестве Москве. Надо спасать свою жизнь», — заключил политик.

Правительственный проект по мобилизации внесли в Раду в конце декабря прошлого года. Инициативой предлагается, в частности, ввести ряд серьезных ограничений за отказ явиться в военкомат, а также снизить с 27 до 25 лет возраст призывников, попадающих под мобилизацию. Повестки, по законопроекту, теперь смогут присылать в электронном виде, а инвалидность частично перестанет быть причиной для отсрочки от службы.

Кроме того, отказ прийти в военкомат приведет к блокировке счетов, запрету на распоряжение имуществом и выезд за рубеж, ограничениям на управление своим автомобилем, невозможности взять кредит или заем и остановке оказания государственных услуг или выделения льгот. Параллельно с этим предлагаются меры по введению дополнительной ответственности за нарушение воинского учета и мобилизации, усиление контроля за призывниками на уровне местных властей и военкоматов, а также отказ от срочной службы в пользу массовой военной подготовки.

Подробнее о текущей ситуации вокруг законопроекта, в том числе спорах в украинском парламенте, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского призвали как можно скорее принять законопроект о мобилизации.