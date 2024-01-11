Шольц раскритиковал планы ультраправых по депортации мигрантов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц осудил планы членов нескольких парламентских ультраправых партий бундестага по депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти. На странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что Германия не позволит, чтобы ее жителей судили на основе того, имеют ли они иностранные корни или нет.

«Мы защищаем всех – независимо от происхождения, цвета кожи или того, насколько кто-то неудобен для фанатиков с ассимиляционными фантазиями», — написал Шольц.

Канцлер также отметил, что все, кто выступают против свободного демократического устройства Германии, должны иметь дело с немецкой внутренней разведкой и судебной системой.

«Уроки истории – это не просто слова. Демократы должны стоять вместе», — подчеркнул Шольц.

Ранее издание Correctiv сообщало, что члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага провели тайную встречу, во время которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов.

По словам журналистов, план коснется и мигрантов, получивших немецкое гражданство. Ультраправые политики считают, что из ФРГ необходимо депортировать до двух миллионов человек. Конечной точкой маршрута мигрантов, по планам политиков, является север Африки.

Ранее сообщалось, что немцы не верят, что правительство Шольца решит проблему с мигрантами.