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Немцы не верят, что правительство Шольца решит проблему с мигрантами

Опрос YouGov: 69% немцев не верят, что правительство решит проблему с мигрантами

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Kerstin Joensson/AP

Большинство жителей Германии считают, что правительство канцлера Олафа Шольца не сможет решить проблемы с нелегальными мигрантами. Об этом свидетельствуют данные опроса службы YouGov, проведенного для газеты Welt am Sonntag.

По данным социолога, 69% респондентов выразили точку зрения, что кабмин не сможет справиться с нелегальной миграцией в стране, 23% процента считают наоборот. Остальные участники опроса не смогли определиться с ответом.

В исследовании приняли участие 2092 человека.

По данным ведомства по вопросам миграции и беженцев (BAMF), в Германии с января по ноябрь было подано более 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от уже находящихся в стране лиц.

О том, что нынешнее правительство Германии не справляется с интеграцией мигрантов, также заявлял бывший министр экономики и энергетики ФРГ, экс-глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль.

Ранее Шольц согласился облегчить нагрузку регионов Германии из-за мигрантов.

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