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Медведев рассказал о выполнении всех запланированных поставок вооружения в 2023 году

Медведев: в 2023 году выполнены все поставки образцов востребованных вооружений

Все запланированные в прошлом году поставки особо востребованных образцов вооружения выполнены. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев во время заседания рабочей группы военно-промышленной комиссии России, передает ТАСС.

«Хочу еще раз поблагодарить вас за четкую и слаженную работу в прошлом году», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что серия недавних «интенсивных и результативных» ударов по военным объектам на территории Украины «подтверждает успешную и эффективную работу российского ОПК в течение 2023 года».

В конце декабря глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российский оборонно-промышленный комплекс смог в разы увеличить объем производства для снабжения войск Российской Федерации. Шойгу отмечал, что многие предприятия ОПК перешли на круглосуточный режим работы. По его словам, работники этой отрасли в России бросили вызов «хваленому западному военно-техническому потенциалу».

Ранее Мантуров заявил, что предприятия ОПК своевременно выполняют гособоронзаказ, и обратил внимание на рост выпуска спецпродукции.

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