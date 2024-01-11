Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о встрече ультраправых ФРГ по депортации мигрантов

Correctiv: ультраправые политики ФРГ приняли план депортации миллионов мигрантов

close
100%
Kerstin Joensson/AP

Члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага ФРГ провели тайную встречу, во время которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти. Об этом сообщает издание Correctiv.

Уточняется, что план коснется и мигрантов, получивших гражданство Германии. Ультраправые политики считают, что из ФРГ необходимо депортировать до двух миллионов человек. Конечной точкой маршрута мигрантов, по планам политиков, является север Африки.

На встрече находились несколько высокопоставленных представителей правой партии «Альтернатива для Германии» и беспартийные представители ультраправых объединений, в том числе экс-глава фракции «АдГ» в бундестаге Роланд Хартвиг.

До этого бывший министр экономики и энергетики Германии, бывший глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявлял, что власти в стране не справляются с интеграцией мигрантов.

Ранее в Германии выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами