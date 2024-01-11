Стало известно о встрече ультраправых ФРГ по депортации мигрантов

Члены нескольких парламентских ультраправых партий бундестага ФРГ провели тайную встречу, во время которой обсудили и приняли план депортации миллионов мигрантов при условии прихода к власти. Об этом сообщает издание Correctiv.

Уточняется, что план коснется и мигрантов, получивших гражданство Германии. Ультраправые политики считают, что из ФРГ необходимо депортировать до двух миллионов человек. Конечной точкой маршрута мигрантов, по планам политиков, является север Африки.

На встрече находились несколько высокопоставленных представителей правой партии «Альтернатива для Германии» и беспартийные представители ультраправых объединений, в том числе экс-глава фракции «АдГ» в бундестаге Роланд Хартвиг.

До этого бывший министр экономики и энергетики Германии, бывший глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль заявлял, что власти в стране не справляются с интеграцией мигрантов.

Ранее в Германии выступили за ограничение льгот беженцам с Украины.