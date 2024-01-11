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Зеленский высказался о возможности перемирия с Россией

Зеленский отверг возможность перемирия с Россией

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Global Look Press

Глава Украины Владимир Зеленский отверг возможность перемирия с Россией. По его словам, в нынешних условиях такое развитие событий даст Москве возможность «перегруппироваться» и не приведет к завершению конфликта. Его слова c пресс-конференции с президентом Эстонии приводит ERR.

«Когда мы говорим о перемирии на территории Украины, это не мир в смысле войны. Это не значит, что война прекратится. Это также не дает возможности для политического диалога», — заявил Зеленский.

По его словам, «если будет передышка, то Россия получит два-три года, чтобы восстановить силы и одержать победу на поле боя». Киев будет принимать решение о перемирии, исходя из собственных интересов, подчеркнул президент Украины.

До этого Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Эстонии Таллин. Эстонские СМИ отметили, что Зеленский прилетел в Таллин из Вильнюса поздно вечером в среду, однако о его прибытии было объявлено в четверг утром. По данным пресс-службы эстонского президента Алара Кариса, Зеленский встретится с властями страны, в том числе спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.

Ранее в США рекомендовали властям Украины забыть о возвращении территорий.

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