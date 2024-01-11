В Госдуме пригрозили ответом на конфискацию замороженных активов России

России есть чем ответить на конфискацию ее замороженных активов в странах Запада. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что решение США конфисковать российские активы подрывает всю финансовую мировую систему и доверие к американскому доллару в первую очередь.

Это большая и серьезная проблема мирового значения, отметил Чепа, поскольку у России есть чем на это ответить, она так же может заморозить активы западных компаний.

10 января агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает принятие законодательных мер, позволяющих конфисковать замороженные российские активы на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что конфискация российских активов будет грозить крахом финансовой империи Соединенных Штатов.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.