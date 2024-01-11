В России объяснили, чем вызван визит главы МИД Турции в Киргизию

Визит главы МИД Турции Хакана Фидана в столицу Киргизии Бишкек, который состоялся 9 января, вызван продолжением проведения работы по укреплению взаимодействия между странами тюркского содружества. Об этом RuNews24 рассказала директор Центра исследований современной Турции российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина.

Она уточнила, что Турция стремится занять лидерскую позицию в Организации тюркских государств. По ее словам, это позволит ей определять направления сотрудничества, экономические и политические приоритеты, содержание и направление проектов организации.

«Турция стремится к лидерству в среднеазиатском регионе на постсоветском пространстве, что ей прекрасно удается. <...> Турции нравится роль старшего брата, направляющего политику, действия всех этих младших тюркских государств в рамках тюркского мира», — заключила Аврутина.

6 января сообщалось, что министр иностранных дел Турции и государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе двусторонней встречи обсудили текущую ситуацию в секторе Газа и вступление Швеции в НАТО.

Ранее сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария создадут противоминную военно-морскую группу в Черном море.