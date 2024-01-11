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Республиканцы разработали «план победы» Украины над Россией

Республиканцы призвали Байдена к решительным мерам в плане победы Украины над РФ

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Elizabeth Frantz/Reuters

Представители Республиканской партии раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за предоставление недостаточной помощи Украине и потребовали решительных действий. Соответствующий документ обнародовали три комитета палаты представителей конгресса, которые возглавляют республиканцы, пишет украинское издание «Укринформ».

Отмечается, что предлагаемый «план победы» на Украине, который подписали председатели комитетов по иностранным делам (Майкл Маккол), по делам вооруженных сил (Майк Роджерс) и по разведке (Майк Тернер), разработали в конце 2023 года.

Целью документа назван поиск ответов на критические вопросы о поддержке Украины со стороны США и их союзников. В нем республиканцы потребовали от администрации Байдена представить план, благодаря которому Украина одержала бы победу над Россией.

«Россия и альянс, состоящий из Китая, Ирана... работают вместе, чтобы взорвать американские интересы во всем мире. Их целью является ослабление экономики США, распад ключевых альянсов и установление нового мирового порядка тоталитаризма», — говорится в документе.

Представители Республиканской партии утверждают, что со времен Второй мировой войны Соединенные Штаты не сталкивались с более опасным набором противников.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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