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В Молдавии оценили решение РФ закрыть въезд для официальных лиц республики

МИД Молдавии выразил сожаление после решения РФ запретить въезд для ряда граждан

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Кишинев сожалеет о решении Москвы закрыть въезд на российскую территорию для ряда молдавских граждан. Такое заявление сделал начальник пресс-службы министерства иностранных дел республики Игорь Захаров, передает РИА Новости.

«Решение Российской Федерации вызывает сожаление», — отметил дипломат.

Он добавил, что правительство Молдавии и впредь намерено противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела страны. Также власти республики сохраняют твердую приверженность противодействию «дестабилизирующим действиям» в области ее безопасности и суверенитета, подчеркнул Захаров.

10 января внешнеполитическое ведомство РФ вызвало посла Молдавии в стране Лилиана Дария. В ходе встречи ему был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, включая политически мотивированное преследование сотрудников русскоязычных СМИ и необоснованные отказы российским гражданам в пересечении границы.

Как указано в заявлении на сайте российского министерства иностранных дел, также представители Москвы оповестили дипломата о решении правительства запретить въезд на территорию государства для некоторых молдавских граждан. В первую очередь, речь шла об официальных лицах республики.

Ранее в МИД РФ прокомментировали сведения о возможных тренировках украинских военных в Молдавии.

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