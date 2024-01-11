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Украинский политолог рассказал о попавшем в ловушку Байдене

Украинский политолог Бортник: Байден оказался в политической ловушке из-за РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

Все заявления главы Белого дома Джо Байдена о конфликте с Россией идут на пользу Республиканской партии, уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Politeka.

Эксперт считает, что республиканцы загоняют администрацию нынешнего президента США в ловушку.

«Те цели Белого дома в этой войне, которые реальны, они публично непривлекательны, а те цели, которые провозглашаются, нереалистичны», — сказал политолог.

Бортник указал, что противники Байдена требуют от него предоставить документ, где были бы указаны цели и стратегия Соединенных Штатов в конфликте на Украине. Политолог уверен, что республиканцы потребуют от главы Белого дома совместного решения по поводу целесообразности дальнейшей конфронтации с Россией.

По мнению Бортника, публичная цель Вашингтона разгромить Россию военным путем является невыполнимой, и элиты США это понимают.

До этого политолог Владимир Васильев заявлял, что странное поведение президента США Джо Байдена на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским говорит о том, что глава Белого дома дистанцируется от токсичной проблематики Киева.

Ранее в США задумались о выделении Украине замороженных российских активов.

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