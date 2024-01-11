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Путину представили мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

Путин ознакомился с мастер-планами развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину представили мастер-планы развития Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мастер-план Хабаровска подразумевает его превращение в «город самобытных и самодостаточных районов». Кроме того, предусмотрено создание Дальневосточного художественного музея, благоустройство ряда улиц и объединение набережной в единое пространство.

В Комсомольске-на-Амуре будут проводиться реконструкция аэропорта, восстановление взлетно-посадочной полосы аэродрома Хурба и запуск скоростного электропоезда до Хабаровска.

9 января правительство РФ утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Ожидается, что в них пройдет обновление жилищного фонда, будут построены социальные объекты, проведено благоустройство территорий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также запланировано развитие курортных зон.

10 января Путин прибыл в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов. В ходе визита у российского лидера запланированы переговоры с представителями регионального бизнеса, посещение мультипликационной студии и обсуждение вопроса формирования креативных кластеров в регионах.

Ранее Путин указал на важность вопросов Чукотки для РФ и всего мира.

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