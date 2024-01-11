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На Западе указали на слабость ЕС из-за иска ЮАР против Израиля о действиях в Газе

Politico: иск ЮАР против Израиля о действиях в Газе показывает слабость Европы

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Global Look Press

Иск ЮАР, поданный против Израиля в Международный суд ООН в Гааге с обвинениями о действиях на территории сектора Газа демонстрирует слабость Европы. Об этом пишет Politico.

Как следует из текста, иск Южно-Африканской Республики, поданный в Европе, демонстрирует разногласия между странами ЕС, которые все еще не могут прийти к общему мнению касательно операции еврейского государства в Газе.

С точки зрения опрошенных Politico экспертов, Евросоюз «настолько расколот» из-за событий на Ближнем Востоке, что «бесполезен в роли посредника». Анонимный французский дипломат сообщил изданию, что ЕС вынужден «довольствоваться малым, наблюдая за США, и только затем принимать решения» о дальнейших действиях.

С точки зрения экс-посла США в Евросоюзе Энтони Гарднера, даже если объединению удастся выработать единую позицию по происходящему в палестинском анклаве, оно все равно останется на периферии урегулирования конфликта. Это связано с тем, что только Вашингтон и страны Ближнего Востока имеют влияние на ситуацию, отметил он.

«Европа по большей части просто не игрок в этом конфликте, и ей трудно смириться с этой реальностью», — подчеркнул Гарднер.

В начале ноября власти ЮАР приняли решение отозвать своих представителей из Тель-Авива для консультаций в свете продолжающейся военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа.

29 декабря 2023 года ЮАР обратилась в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа. Слушания по этому вопросу пройдут 11-12 января в Гааге.

Ранее в США заявили, что поданный в ООН иск к Израилю отдаляет от разрешения конфликта.

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