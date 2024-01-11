Трамп пообещал не преследовать политических оппонентов в случае победы

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что не будет заниматься «возмездием» и преследовать своих политических оппонентов в случае победы на выборах главы государства. Его слова приводит телеканал Fox News.

По словам Трампа, у него «не будет времени на возмездие».

«Мы собираемся снова сделать эту страну успешной. У меня не будет времени на возмездие», — заявил кандидат на пост президента США.

По его словам, «окончательным возмездием станет успех Соединенных Штатов».

«Возмездия не будет. Будет успех», — отметил он.

Ранее губернатор штата Флорида и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Рон Десантис предупредил, что его конкурент Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом будет использовать власть против своих политических оппонентов.

До этого бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Билл Барр предупредил, что в случае возвращения Трампа в Белый дом его президентство не станет продуктивным, так как он будет сосредоточен на политическом возмездии демократам.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».