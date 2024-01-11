В Швеции не исключили войны с Россией

Депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» допустил возможность прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Об этом говорится в его обращении к главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, пишет «Лента.ру».

Как передает издание, запрос Вихеля касается вопроса ужесточения экспортного контроля для соблюдения введенных против Москвы санкций. Говоря о необходимости ограничения доступа России к западным технологиям, парламентарий поднимает вопрос о гипотетическом участии Стокгольма в конфликте с Москвой.

«Если случится худшее и разразится война, частью которой станет Швеция, бесспорно, как никогда важно, чтобы мировые демократии оставались вместе», — сказано в тексте обращения.

При этом Вихель подчеркнул, что до возникновения такого сценария правительство должно сделать все для обеспечения того, чтобы добрые силы мира работали сообща. Это необходимо для предотвращения будущей войны.

До этого премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что естественное место Швеции — в НАТО. По его словам, многие в королевстве разделяли это убеждение в течение десятилетий.

8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин высказался о возможной войне в Швеции и призвал сограждан быть готовыми к боевым действиям. Он также выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны идет недостаточно быстро.

Полиция безопасности Швеции до этого заявляла, что уровень террористической угрозы в стране продолжает оставаться на прежнем уровне — четыре по пятибалльной шкале.

Ранее в Госдепе США выступили за скорейшее вступление Швеции в НАТО.