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Турецкий аналитик указал на разногласия Запада о начале переговоров по Украине

Эксперт Озер: Запад не может договориться о начале мирных переговоров по Украине

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Global Look Press

Страны Запада не могут никак договориться о начале мирных переговоров по Украине, тайные переговоры в Эр-Рияде продемонстрировали, что по этому вопросу есть существенные разногласия. Об этом в интервью РИА Новости заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

Секретная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из «Большой семерки» (G7), а также некоторых стран глобального Юга состоялась 16 декабря в столице Саудовской Аравии.

По словам Озер, разногласия западных страны по мирным переговорам относительно будущего Украины состоят из нескольких пунктов, важнейшим из которых является вопрос безопасности Черного моря после окончания вооруженного конфликта в стране.

Великобритания настаивает на том, чтобы конвенция Монтрё была открыта для обсуждения путем усиления украинского военно-морского флота в Одессе, поэтому в Лондоне поддерживают украинскую армию в нанесении ударов по целям России в Черном море, высказал мнение аналитик.

С другой стороны, отметил Озер, британское руководство прорабатывает разные сценарии действий своих кораблей в Черном море. США же в преддверии новых президентских выборов не хотят настаивать на завершении украинского конфликта, поскольку прекратив помощь Киеву, американская администрация потеряет политическое давление на него.

Евросоюз, по мнению турецкого эксперта, хочет добиться гарантий по безопасности Европы.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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