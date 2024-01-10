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В Совфеде отреагировали на требование Зеленского к НАТО

Сенатор Джабаров: НАТО не примет Украину, чтобы избежать конфликта с Россией

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Нина Зотина/РИА «Новости»

НАТО не включит Украину в свой состав, чтобы избежать военного столкновения с Россией. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».

«Украину никогда не примут в НАТО. НАТО не принимает воюющие страны, а на Украине конфликт», — утверждает политик.

Таким образом Джабаров отреагировал на требование украинского президента Владимира Зеленского к Североатлантическому альянсу о конкретных шагах в вопросе вступления республики в военно-политический блок.

По мнению сенатора, в случае принятия Украины в НАТО организация автоматически перейдет в состояние войны с Российской Федерацией в связи с пятой поправкой, дающей право членам блока рассчитывать на помощь всего альянса.

«Это все попытки привлечь к себе внимание, потому что интерес к Зеленскому поубавился», — резюмировал он.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что НАТО проведет чрезвычайное заседание альянса по запросу Киева.

Ранее в Польше усомнились в способности НАТО и ЕС противостоять России.

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