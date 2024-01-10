Россия назначила нового генконсула в КНДР

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что новым генеральным консулом в Северной Корее назначен дипломат Олег Кощеев. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации назначен генеральным консулом Российской Федерации в Чондине, КНДР», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что Кощеев в 1987 году окончил факультет восточных языков Военного краснознаменного института Министерства обороны СССР. Имеет дипломатический ранг первого секретаря 1 класса, присвоенный в сентябре 2019 года.

Кощеев с 2010 по 2015 год занимал пост первого секретаря посольства Российской Федерации в Северной Корее, а в период с 2016 по 2020 год был первым секретарем, советником посольства РФ в Эритрее.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ситуация на Корейском полуострове тревожит Россию.

Руденко отметил, что в результате непродуманных действий Вашингтона и его партнеров решение корейской ядерной проблемы только отдаляется.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.