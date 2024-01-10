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Путин в Хабаровске проведет совещание по развитию дальневосточных городов

Песков анонсировал совещание Путина по развитию дальневосточных городов

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин из Анадыря направился в Хабаровск, где проведет заседание по развитию дальневосточных городов и встречу с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

«Будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов», — рассказал представитель Кремля.

По его информации, в ходе поездки Путин предметно переговорит с представителями регионального бизнеса и главой региона.

»(Путин. — «Газета.Ru) посетит еще там одну мультстудию», — добавил Песков.

Как пояснил пресс-секретарь, в Хабаровске находится мультипликационная студия, вышедшая на международные рынки.

Незадолго до этого стало известно, что глава государства во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался.

Ранее Путин проехался по Чукотке на снегоболотоходе «Хищник».

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