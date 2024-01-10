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В ФРГ признали неготовность Украины к переговорам с Россией

Хебештрайт: ФРГ не видит готовности Украины к переговорам с Россией

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Global Look Press

Официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин со своей стороны не видит готовности Украины к мирным переговорам с Россией, но убежден, что Киев должен принять решение о начале диалога самостоятельно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, федеральное правительство Германии полагает, что Украина сама решит, когда начать переговоры.

Он подчеркнул, что по разговорам Берлина с Украиной ФРГ подобную готовность в настоящий момент распознать не можем. Когда она появится, то ее прокомментируют, отметил Хебештрайт.

До этого стало известно, что в середине декабря в Саудовской Аравии состоялась тайная встреча советников по национальной безопасности Украины, ее союзников из G7, а также некоторых стран глобального Юга, Киев хотел получить поддержку своих условий по началу мирных переговоров с Российской Федерацией, но прогресса в этом вопросе достичь не удалось.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в декабре состоялась встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского с участием западных стран и некоторых стран глобального Юга.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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