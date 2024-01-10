Эрдоган обеспокоился гонкой вооружений в ряде стран из-за конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине привел к гонке вооружений в ряде стран, ранее считавших расходы на оборону бременем для бюджета. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российско-украинский конфликт «сдвинул камни в мире», произошли радикальные изменения в концепциях безопасности.

Эрдоган подчеркнул, что государства, которые 5-10 лет назад, рассматривали свой оборонный бюджет как бремя, вступили в гонку вооружений.

Он отметил, что Турция в отличие от этих стран давно инвестирует в оборонную стратегию.

До этого Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары стать посредником и провести мирные переговоры с Россией для достижения мира на Украине.

До этого глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Турция готова стать страной — хозяйкой переговоров по урегулированию конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Он отмечал, что Анкара поддерживает связь с Москвой для достижения справедливого мирного разрешения конфликта.

Ранее в США сообщили о росте преимущества России для переговоров с Украиной.