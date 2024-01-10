Премьер Словакии объяснил, что половину средств на покупку квартиры он получил от СМИ

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил происхождение средств на приобретение квартиры за €509 тыс. в элитном жилом комплексе в Братиславе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, это никакая не тайна, я купил квартиру в Братиславе, это трехкомнатная квартира в доме, где 32 квартиры», — сказал Фицо на пресс-конференции после заседания правительства республики.

По словам премьера, около половины стоимости квартиры удалось покрыть за счет компенсаций со стороны СМИ, полученных им в судебном порядке.

«СМИ заплатили мне [в качестве компенсации] €250 тыс. за ложную информацию, которую обо мне распространяли», — сказал Фицо.

Премьер подчеркнул, что нарушения закона с его стороны нет.

Поводом для объяснений стали комментарии в словацких СМИ, усомнившихся в том, что официальных доходов премьера хватило бы на покупку такой недвижимости.

10 января Фицо заявил об ошибочности стратегии Запада по отношению к конфликту России и Украины.

20 декабря премьер Словакии объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО.

Ранее премьер Словакии раскрыл, куда может попасть предоставленная Киеву помощь.