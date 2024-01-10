Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии объяснил, что половину средств на покупку квартиры он получил от СМИ

Фицо получил €250 тыс. от СМИ и вложил деньги в покупку квартиры

close
100%
Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил происхождение средств на приобретение квартиры за €509 тыс. в элитном жилом комплексе в Братиславе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу подтвердить, это никакая не тайна, я купил квартиру в Братиславе, это трехкомнатная квартира в доме, где 32 квартиры», — сказал Фицо на пресс-конференции после заседания правительства республики.

По словам премьера, около половины стоимости квартиры удалось покрыть за счет компенсаций со стороны СМИ, полученных им в судебном порядке.

«СМИ заплатили мне [в качестве компенсации] €250 тыс. за ложную информацию, которую обо мне распространяли», — сказал Фицо.

Премьер подчеркнул, что нарушения закона с его стороны нет.

Поводом для объяснений стали комментарии в словацких СМИ, усомнившихся в том, что официальных доходов премьера хватило бы на покупку такой недвижимости.

10 января Фицо заявил об ошибочности стратегии Запада по отношению к конфликту России и Украины.

20 декабря премьер Словакии объяснил, почему выступает против членства Украины в НАТО.

Ранее премьер Словакии раскрыл, куда может попасть предоставленная Киеву помощь.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами