Президент Польши прокомментировал задержание экс-главы МВД страны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение о помиловании бывшего главы МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика является законным и сохраняющим силу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дуды, он придерживается той позиции, что Качиньский и Вонсика были помилованы в соответствии с конституцией Польши, данное решение останется в силе. Он добавил, что министры и депутаты имеют свои мандаты, а попытки их лишения являются незаконными.

Дуда подчеркнул, что экс-глава МВД и его заместитель являются достойными и честными людьми. Он добавил, что был шокирован их арестом и заключением под стражу, несмотря на президентское помилование.

Каминьский и Вонсик были задержаны накануне в президентском дворце в Варшаве.

По имеющимся сведениям, задержание бывших чиновников произошло в отсутствие президента страны Анджея Дуды. Глава государства находился на встрече с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После возвращения в президентский дворец Дуда должен был провести разговор с Каминьским и Вонсиком.

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