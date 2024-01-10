В Грузии рассказали об улучшении здоровья Саакашвили

Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тбилисской частной клинике «Вивамед», стабильно и улучшается. Об этом рассказал клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе, передает «Sputnik.Грузия».

«Состояние пациента стабильное, можно сказать, что оно улучшилось. Параметры стабильны, будь то показатели гемодинамики или параметры дыхания. Ухудшения определенно нет, хотя есть некоторые исследования, требующие внимания», — заявил Чхаидзе.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее властям Грузии порекомендовали не возвращать Саакашвили из больницы в тюрьму.