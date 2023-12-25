Властям Грузии порекомендовали не возвращать Саакашвили из больницы в тюрьму

Общее состояние бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в тбилисской частной клинике «Вивамед», улучшилось, однако лечение следует продолжать в стационаре. Об этом рассказал клинический директор медучреждения Зураб Чхаидзе телеканалу Imedi.

«Общее состояние пациента [Саакашвили], конечно, улучшилось. Улучшены его жизненные параметры, однако результаты лабораторных исследований все-таки требуют внимания. У него периодически скачет давление, что зачастую связано с посетителями», — сказал Чхаидзе.

По его словам, состояние Саакашвили попадает под критерии, которые необходимы для лечения в стационарном учреждении.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии потребовали посадить Саакашвили обратно в тюрьму.