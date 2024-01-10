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Молдавская оппозиция рассказала о препятствиях для развития экономики страны

Оппозиционная партия Молдавии: необходимо снизить цены на газ в стране

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Михай Карауш/РИА Новости

Властям Молдавии необходимо предпринять «действенные шаги» для снижения цен на газ в стране, правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) является виновником несправедливой финансовой нагрузки на население. Об этом говорится в заявлении оппозиционной молдавской партии «Возрождение», опубликованном в Telegram-канале партии.

«Пока PAS-овские власти не предпримут действенных шагов для снижения цен на газ, они остаются виновниками неправедной финансовой нагрузки на народ и препятствуют экономическому развитию страны», — говорится в сообщении.

Как утверждают в партии, в течение последних лет молдавские потребители «страдают от несправедливо высоких цен на жизненно важные ресурсы». Закупочная стоимость газа снизилась с $750 до $420, однако власти не предпринимают конкретных шагов «для облегчения бремени» высоких тарифов на газ.

До этого глава оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу заявил, что действующая власть уничтожает экономику государства, превращая республику в страну-попрошайку.

Ранее в Молдавии предупредили о риске потерять суверенитет.

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