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Эксперт допустил блокировку в YouTube всех популярных российских блогеров

Общественник Данюк: YouTube может заблокировать все популярные аккаунты из РФ

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Depositphotos

YouTube может заблокировать абсолютно все популярные аккаунты из России. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк, комментируя планы Еврокомиссии продвигать оппозиционные белорусские и российские СМИ. Он подчеркнул, что для Запада неприемлемы альтернативные точки зрения, особенно высказываемые патриотическими российскими блогерами.

«Причем делают они это под предлогом так называемой борьбы с дезинформацией, а по факту мы видим борьбу с правдой, которая неприемлема для Запада. Там не существует альтернативной точки зрения, есть только своя парадигма и точка зрения, которую Запад распространяет по всему миру через подконтрольные площадки», — отметил общественник.

Он добавил, что сегодня онлайн-платформы превращаются в поле политических баталий, где нет места творчеству и свободе мнений.

В январе Financial Times сообщила, что вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова провела несколько встреч с представителями Google по вопросу продвижения оппозиционных российских и белорусских СМИ, журналистов и блогеров. Она также выразила обеспокоенность тем, что российские оппозиционные медиа не могут монетизировать контент, размещенный на YouTube.

Ранее стало известно, что Google заплатит $5 млрд за тайную слежку за пользователями.

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