Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Литвы пообещал поддерживать Украину сколько потребуется

Президент Литвы пообещал Зеленскому поддерживать Украину сколько потребуется

close
100%
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе визита в страну главы Украины Владимира Зеленского пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Его слова приводит LRT.

Как отметил Науседа, Вильнюс продолжит помогать Украине «до победы». Помощь будет оказана как в финансовом, так и политическом плане, подчеркнул лидер Литвы.

Он также отметил важность предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, где вопрос членства Украины в альянсе будет одним из важнейших.

«Нас также очень интересуют новости на фронте, мы знаем, насколько утомительна эта затяжная война, и мы заинтересованы в том, чтобы Украина как можно скорее одержала в ней полную победу», — сказал Науседа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Литву, где собирается встретиться с рядом высокопоставленных политиков.

По словам украинского лидера, в Вильнюсе он встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, а также с другими политиками, журналистами и представителями украинской общины.

Зеленский заявил, что на встречах будет обсуждать вопросы, связанные с вступлением Украины в ЕС и НАТО, сотрудничеством в области беспилотников и ПВО, и дальнейшей координацией европейской поддержки.

Ранее главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами