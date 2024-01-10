Президент Литвы пообещал поддерживать Украину сколько потребуется

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе визита в страну главы Украины Владимира Зеленского пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Его слова приводит LRT.

Как отметил Науседа, Вильнюс продолжит помогать Украине «до победы». Помощь будет оказана как в финансовом, так и политическом плане, подчеркнул лидер Литвы.

Он также отметил важность предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, где вопрос членства Украины в альянсе будет одним из важнейших.

«Нас также очень интересуют новости на фронте, мы знаем, насколько утомительна эта затяжная война, и мы заинтересованы в том, чтобы Украина как можно скорее одержала в ней полную победу», — сказал Науседа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Литву, где собирается встретиться с рядом высокопоставленных политиков.

По словам украинского лидера, в Вильнюсе он встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, а также с другими политиками, журналистами и представителями украинской общины.

Зеленский заявил, что на встречах будет обсуждать вопросы, связанные с вступлением Украины в ЕС и НАТО, сотрудничеством в области беспилотников и ПВО, и дальнейшей координацией европейской поддержки.

Ранее главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским.