Президент Литвы пообещал поддерживать Украину сколько потребуется

Президент Литвы Гитанас Науседа в ходе визита в страну главы Украины Владимира Зеленского пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Его слова приводит LRT.
Как отметил Науседа, Вильнюс продолжит помогать Украине «до победы». Помощь будет оказана как в финансовом, так и политическом плане, подчеркнул лидер Литвы.
Он также отметил важность предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне, где вопрос членства Украины в альянсе будет одним из важнейших.
«Нас также очень интересуют новости на фронте, мы знаем, насколько утомительна эта затяжная война, и мы заинтересованы в том, чтобы Украина как можно скорее одержала в ней полную победу», — сказал Науседа.
До этого президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Литву, где собирается встретиться с рядом высокопоставленных политиков.
По словам украинского лидера, в Вильнюсе он встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, а также с другими политиками, журналистами и представителями украинской общины.
Зеленский заявил, что на встречах будет обсуждать вопросы, связанные с вступлением Украины в ЕС и НАТО, сотрудничеством в области беспилотников и ПВО, и дальнейшей координацией европейской поддержки.
Ранее главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским.