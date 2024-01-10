В Италии назвали 2024 год ключевым для конфликта на Украине

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году не принесло желаемых результатов, а новый год станет ключевым для конфликта из-за выборов в России, США и Европе. Такую точку зрения он высказал в палате депутатов итальянского парламента, сообщает РИА Новости.

«Летнее контрнаступление Украины, к сожалению, не принесло желаемых результатов — киевские войска сталкивается с новой военной зимой и будут противостоять ожидаемой реакции России с запуском ракет и беспилотников», — сказал министр обороны Италии.

Крозетто отметил, что 2024 год станет ключевым в противостоянии Москвы и Киева из-за предстоящих выборов в ряде государств. Он также напомнил, что Рим с начала боевых действий поддерживает усилия, направленные на открытие дипломатического диалога между сторонами, который должен привести к миру.

С точки зрения главы итальянского военного ведомства, за два года конфликт стал вестись на истощение, и несмотря на то, что «Россия не достигла желаемых целей», она не проявляет признаков ослабления.

«Фактор времени, который, по мнению некоторых, работал в пользу Киева, теперь, похоже, более благоприятен для Москвы», — констатировал Крозетто.

До этого бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном противостоянии, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации – мирные переговоры.

Ранее министр обороны Италии заявил о необходимости поиска политического решения на Украине.