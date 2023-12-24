Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Италии заявил о необходимости поиска политического решения на Украине

Министр обороны Италии: конфликт на Украине нужно урегулировать политически

close
100%
Andrew Medichini/AP

Руководитель Министерства обороны Италии Гудит Крозетто заявил, что украинский кризис необходимо урегулировать политическими средствами. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что российско-украинский конфликт длиться уже почти два года. По его словам, необходимо оценивать пути, которые могли бы привести к политическому решению.

Он добавил, что то, чего нельзя добиться военными методами, можно достичь дипломатическим путем, а политическими способами получить результат и прийти к миру.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов только к таким переговорам по Украине, которые позволят достичь целей специальной военной операции (СВО) России на территории Украины.

19 декабря Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Россия не собирается отказываться от своих целей СВО. Президент отметил, что в настоящее время армия России владеет инициативой на линии боевого соприкосновения и делает то, что считает нужным, и там, где нужно.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами