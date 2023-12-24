Министр обороны Италии заявил о необходимости поиска политического решения на Украине

Руководитель Министерства обороны Италии Гудит Крозетто заявил, что украинский кризис необходимо урегулировать политическими средствами. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что российско-украинский конфликт длиться уже почти два года. По его словам, необходимо оценивать пути, которые могли бы привести к политическому решению.

Он добавил, что то, чего нельзя добиться военными методами, можно достичь дипломатическим путем, а политическими способами получить результат и прийти к миру.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин готов только к таким переговорам по Украине, которые позволят достичь целей специальной военной операции (СВО) России на территории Украины.

19 декабря Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Россия не собирается отказываться от своих целей СВО. Президент отметил, что в настоящее время армия России владеет инициативой на линии боевого соприкосновения и делает то, что считает нужным, и там, где нужно.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.