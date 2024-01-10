Главу МИД Литвы не пригласили на встречу с Зеленским

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не будет участвовать во встрече с главой Украины Владимиром Зеленским во время визита в страну, так как не получил приглашения от президента Гитанаса Науседы. Об этом пишет LRT.

По заявлениям пресс-секретаря главы МИД, Ландсбергис встретит прибывшего в Литву Зеленского в аэропорту, но на встречу в президентском дворце не поедет, так как не получил приглашения.

В то же время запрос издания к советнику президента страны не дает ответа, почему принято такое решение.

«На встрече президентов Литвы и Украины будет уделено внимание вопросам военной помощи. Будут обсуждаться вопросы оказания военной помощи, обучения украинских солдат, сотрудничества в военно-промышленной сфере и разминирования украинских территорий, поэтому на встречу был приглашен министр национальной обороны А. Анушаускас», — цитирует LRT помощника президента Ридаса Ясюлениса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Литву, где собирается встретиться с рядом высокопоставленных политиков.

По словам украинского лидера, в Вильнюсе он встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером сейма Викторией Чмилите-Нильсен, а также с другими политиками, журналистами и представителями украинской общины.

Ранее главу МИД Литвы Ландсбергиса сравнили с лающим на Россию псом.