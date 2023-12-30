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Главу МИД Литвы Ландсбергиса сравнили с лающим на Россию псом

Экс-разведчик США Риттер назвал главу МИД Литвы лающим на Россию пуделем

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Global Look Press

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер сравнил главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с лающим на Россию пуделем. Так он отреагировал на заявление министра об ударе России по Украине в соцсети X (бывшая Twitter).

До этого Ландсбергис написал, что не видит желания России заключить мир, и призвал послать Москве «громкий сигнал» о том, что совершать групповые и массированные обстрелы Украины ей больше никто не позволит.

«Громче всего пудель лает, когда его вытаскивают из боя», — ответил на это Риттер.

По мнению экс-разведчика, сейчас Россия завершает то, что начали такие люди, как Ландсбергис и их партнеры по НАТО.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российская армия за неделю нанесла 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В их числе аэродромы, арсеналы, места размещения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

Президент Молдавии Майя Санду призвала срочно укрепить систему ПВО Украины для защиты человеческих жизней» на фоне нанесения ВС РФ массированного смешанного удара по территории Украины с применением дронов и ракет.

Ранее военный заявил о понимании Западом бессмысленности помощи Украине.

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Операция на Украине
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