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Украинский депутат возглавит комитет ПАСЕ по миграции и беженцам

Депутат Рады Гончаренко сообщил, что возглавит комитет ПАСЕ по миграции и беженцам

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Francois Mori/AP

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что возглавит комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по миграции, беженцам и перемещенным лицам.

«На январской сессии ПАСЕ будет формально утверждено. Это впервые в истории ПАСЕ — украинец станет президентом миграционного комитета», — написал он .

Он подчеркнул, что, возглавив комитет, он автоматически станет членом бюро ПАСЕ — руководящего органа ассамблеи.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявлял, что дефицит бюджета министерства обороны Украины на 2024 год составляет 36% или 430 миллиардов гривен (более 11,3 миллиарда долларов).

4 января испанская газета El Pais писала, что запасы арсеналов украинской армии исчерпаны, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не всегда могут использовать то, что подходит для поражения целей.

3 января депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что за 11 месяцев 2023 года дефицит внешней торговли Украины превысил $34 млрд.

2 декабря в Раде заявили о рекордных расходах из бюджета Украины в декабре 2023 года.

Ранее в Госдуме рассказали, почему Запад не передаст Украине замороженные активы России.

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