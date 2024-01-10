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Армения увидела регресс в мирных переговорах с Азербайджаном

МИД Армении: Ереван видит частичный регресс в мирных переговорах с Азербайджаном

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Аппарат Президента Республики Армения

Армянская сторона увидела некоторый регресс в переговорах с Азербайджаном на тему заключения мирного соглашения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на глава МИД Армении Арарата Мирзояна.

«Я бы сказал, что по содержанию в каких-то частях текста есть регресс в азербайджанских предложениях, а в каких-то есть прогресс. Мы очень конструктивно поработали над этими предложениями и отправили их в Баку», — заявил Мирзоян на совместном брифинге с министром иностранных дел Греции Йоргосом Герапетритисом.

При этом 4 января помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Нагорном Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня. С тех пор идут переговоры о заключении мира.

Ранее в Ереване призвали к переговорам с Баку на площадках Запада.

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