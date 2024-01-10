Спецслужбы США ожидают вмешательства России, КНР и Ирана в выборы президента

Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Пол Накасоне и директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй заявили, что Российская Федерация может попытаться вмешаться в выборы президента США в 2024 году, связав это с конфликтом на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Накасоне отметил, что 2024 год является важным для России. По его словам, Москва следит за выборами в Соединенных Штатах.

«Я бы предположил, что именно здесь они захотят оказать влияние, учитывая ситуацию на Украине», — приводит телеканал его слова.

Рэй указал, что ситуация на Украине усиливает желание РФ повлиять на политику США. По его мнению, для российской стороны «сошлись звезды» в том, чтобы одновременно попытаться достичь военного успеха в специальной военной операции и вмешаться в процессы в Соединенных Штатах.

Накасоне и Рэй назвали Российскую Федерацию, Китай и Иран основными действующими лицами, которые будут стремиться вмешаться в американские выборы.

До этого бывший американский лидер США Дональд Трамп заявлял, что действующий президент Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Соединенные Штаты еще до президентских выборов.

Ранее в США сообщили об очередной неудаче Байдена.