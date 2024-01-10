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В Ереване призвали к переговорам с Баку на площадках Запада

Ханданян: Армения призывает к переговорам с Азербайджаном на площадках Запада

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Denis Balibouse/Reuters

Армения считает, что переговоры с Азербайджаном должны проходить на площадках стран Запада, как это было ранее. Об этом на брифинге заявил глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, передает ТАСС.

Парламентарий подчеркнул, что для армянской стороны важно продолжить уже сформировавшиеся переговорные форматы. В прошлом году в Вашингтоне сформировался формат встреч глав МИД Армении и Азербайджана, а также формат переговоров лидеров стран при посредничестве Европейского союза.

По мнению Ханданяна, это добавляет легитимности переговорам.

На прошлой неделе помощник президента Азербайджана, заведующий отделом администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что между Баку и Ереваном достигнут значительный прогресс по тексту мирного договора. При этом он отметил, что осталось еще несколько нерешенных вопросов.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.

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