Стали известны планы Турции и ООН о поставках продовольствия нуждающимся странам

Власти Турции вместе с представителями ООН разрабатывают предложения по доставке продовольствия нуждающимся странам, находясь в контакте с Россией. Об этом рассказал РИА Новости источник в Анкаре, участвующий в переговорном процессе.

Он рассказал, что сейчас ведутся переговоры и проходят согласования на техническом уровне. Вместе с этим Анкара находится на связи с Москвой.

При этом он назвал «очень сложным» возобновление черноморской зерновой сделки в ее первоначальном виде из-за нестабильной ситуации и боевых действий.

До этого в ООН признали возобновление зерновой сделки бессмысленным. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что вместо уже существовавшего формата зерновой сделки необходимо обеспечить условия для свободной навигации по Черному морю.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из РФ, и Москва к этому готова. 18 декабря он заявил, что сельское хозяйство в России успешно развивается, но с оговорками, о которых известно. Министр выразил уверенность в том, что необходимые меры по данному вопросу будут быстро приняты.

Ранее эксперт рассказал, что может быть вместо прежней зерновой сделки.