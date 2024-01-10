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Экс-советник главы Пентагона назвал главного противника американцев

Макгрегор: люди в Белом доме усложняют жизнь американцам, а не Россия или Китай

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Dan Neal/U.S. Army

Люди в Белом доме усложняют жизнь гражданам США, а не Россия или Китай. Такое мнение в соцсети Х выразил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Наши проблемы не за границей, не на Украине, и они не на Ближнем Востоке. Наши проблемы здесь, дома, и мы сами их заслужили», — написал эксперт.

По его словам, жители Соединенных Штатов должны понять, что их проблемы от людей, которые находятся в Белом доме.

На прошлой неделе Макгрегор заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский и американские политики оторваны от реальности.

В декабре экс-советник главы Пентагона утверждал, что НАТО разработало план удара по Российской Федерации с территории Украины. По его словам, Вашингтон в союзе со своими друзьями в Лондоне и некоторых других европейских столицах решил, что у него появилась возможность уничтожить Россию.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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