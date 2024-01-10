Мобилизационный потенциал Украины составляет около трех миллионов человек. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишут »Известия».

Он уточнил, что пока до конца не ясна «рамка мобилизационного потенциала», которая возникнет после принятия изменений в законопроект о мобилизации.

«Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18–60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5–3 млн человек», — отметил дипломат.

Мирошник обратил внимание, что, если прибавить всех женщин этого же возраста, то цифра может вырасти до 10 млн. При этом он отметил, что мотивированный и готовый мобилизационный резерв составит «практически ноль».

До этого в офисе Зеленского парламент поторопили принять законопроект о мобилизации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.