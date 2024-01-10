Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили мобилизационный потенциал Украины

Посол Мирошник: мобилизационный потенциал Украины можно оценить в 3 млн человек

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Мобилизационный потенциал Украины составляет около трех миллионов человек. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишут »Известия».

Он уточнил, что пока до конца не ясна «рамка мобилизационного потенциала», которая возникнет после принятия изменений в законопроект о мобилизации.

«Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18–60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5–3 млн человек», — отметил дипломат.

Мирошник обратил внимание, что, если прибавить всех женщин этого же возраста, то цифра может вырасти до 10 млн. При этом он отметил, что мотивированный и готовый мобилизационный резерв составит «практически ноль».

До этого в офисе Зеленского парламент поторопили принять законопроект о мобилизации.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами