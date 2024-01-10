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Глава минфина Израиля заявил Блинкену, что не перечислит «ни шекеля» Палестине

Глава минфина Израиля Смотрич заявил, что не перечислит денег Палестине

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Shutterstock

Лидер праворадикальной партии «Религиозный сионизм» и министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что не будет передавать никаких денежных средств палестинской администрации — «ни шекеля» — и выразил желание поощрять «добровольную миграцию» из сектора Газа. Он сделал этот комментарий в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, находившегося в Израиле.

Смотрич написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter): «Блинкен, добро пожаловать в Израиль. Мы очень ценим поддержку, которую США оказывают Израилю, но в том, что касается нашего существования в нашей стране, мы всегда будем действовать в соответствии с израильскими интересами».

Министр также выразил намерение поощрять «добровольную миграцию» беженцев из Газы, как это было сделано для беженцев из Сирии и с Украины.

В ответ на это заявление госсекретарь Блинкен заявил на пресс-конференции в Тель-Авиве, что Израиль должен прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Он также сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил его в отсутствии у Израиля намерений принудительно выселять палестинцев из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

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