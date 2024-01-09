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Депутат Рады призвал на время конфликта ограничить свободу слова

Нардеп от «СН» Дунда: на время конфликта нужно упразднить свободу слова

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Кадр из видео/UA:Перший/Youtube

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил о необходимости на время конфликта в стране отменить свободу слова, передает «Инсайдер UA» в Telegram-канале.

«Все медиа должны работать на страну и победу», — сказал он.

Позднее Дунда прокомментировал свои слова в своем Telegram-канале, заявив, что все медиа являются оружием. По его словам, Россия эффективно использует этот инструмент для атак на Украину и Европу, поэтому и украинская пропаганда должна стать оружием.

«И вообще — ограничение свободы слова во время военного положения предусматривается Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека», — добавил он.

До этого Дунда предложил ограничить избирательные права украинцам с российскими паспортами. По его словам, в мире уже были подобные случаи, и привел в пример Латвию, где после распада СССР членам Коммунистической партии запретили избираться в органы власти.

Ранее депутат Рады предложил «передать» США несуществующий регион России.

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