Депутат Рады призвал на время конфликта ограничить свободу слова

Депутат Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Олег Дунда заявил о необходимости на время конфликта в стране отменить свободу слова, передает «Инсайдер UA» в Telegram-канале.

«Все медиа должны работать на страну и победу», — сказал он.

Позднее Дунда прокомментировал свои слова в своем Telegram-канале, заявив, что все медиа являются оружием. По его словам, Россия эффективно использует этот инструмент для атак на Украину и Европу, поэтому и украинская пропаганда должна стать оружием.

«И вообще — ограничение свободы слова во время военного положения предусматривается Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека», — добавил он.

До этого Дунда предложил ограничить избирательные права украинцам с российскими паспортами. По его словам, в мире уже были подобные случаи, и привел в пример Латвию, где после распада СССР членам Коммунистической партии запретили избираться в органы власти.

Ранее депутат Рады предложил «передать» США несуществующий регион России.