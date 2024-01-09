В Киеве выразили надежду на скорейшую помощь Запада с укреплением ПВО

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет, что после заседания Совета Украина-НАТО Запад объявит об укреплении украинской системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Politico.

По его словам, главным приоритетом является обеспечение регулярных поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS и других систем. Он подчеркнул, что он должен быть исполнен сегодня, а не завтра.

Министр добавил, что союзники Украины должны мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы усилить ПВО страны, выделяя как новые системы и боеприпасы к ним.

До этого Кулеба заявил, что в случае остановки помощи от западных союзников Киев может потерпеть поражение, а Москва добьется успеха.

До этого Кулеба говорил, что у Киева нет плана Б, если помощь от Евросоюза не поступит. В таком случае министерству финансов Украины придется «продемонстрировать мастерство управления». Он также выразил уверенность, что Киев получит российские замороженные активы, которых хватит для восстановления Украины.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».