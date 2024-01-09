В британском МИД заявили о готовности Запада годами помогать Украине

Страны Запада готовы в течение нескольких лет оказывать поддержку Украине. Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, пишет ТАСС.

«Вместе с нашими союзниками мы хотим предельно ясно показать [президенту России Владимиру] Путину, что его политика выжидания с нами не сработает. Мы готовы поддерживать Украину в течение 2024, 2025, 2026 годов, готовы оказывать им эту поддержку, поскольку речь идет о главном для нашего поколения вызове», — сказал он.

Кэмерон добавил, что «совместный ВВП стран нашей коалиции» превышает российский в 25 раз. Для стран Запада не должно быть невозможным существенно нарастить промышленное производство. Великобритания же вскоре объявит о размерах своего пакета помощи Украине на 2024 год.

Британский аналитик Александр Меркурис ранее также предупредил Украину о более мощных российских ракетах. Он заявил, что ВС России пока не применяли ракеты «Циркон».

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл также отмечал, что украинская оборонная промышленность не может сравниться с российской по мощности и крайне уязвима для российских ударов.

Ранее в Британии заявили о панике европейских стран из-за ударов РФ по столице Украины.